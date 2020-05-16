病房3警涉虐打案事主　認襲擊襲警判囚半年 (15:28)

報稱退休的被告鍾志華（62歲），被控一項普通襲擊及一項襲警罪。控罪指他於去年6月25日於上水天平邨天明樓外的公園，襲擊男子廖俊景及警長莫兆強。

辯方求情時說，被告案發前和太太吵架，到附近「飲悶酒」才令事件發生，他清醒後已坦誠認錯，誠心向事主和警員道歉，又承諾不會再飲酒。辯方又稱，被告在事件後受到警員「唔好嘅對待」，其後被告和家人都承受極大壓力，被告曾有輕生念頭，兒子亦曾在數天內甩頭髮。

案情指出，被告當時飲醉酒，因政見與4人爭執，而事主廖俊景沒有牽涉其中，只在附近看手機。被告其後折返，指罵事主並拍攝他，更摟住事主向他吐口水。雙方糾纏期間倒地，被告起身用右腳踢向事主的腹部，又拳打其右眼3次。救護車及警員先後到場，被告表現激動，不斷詢問警長莫兆強的編號，忽然揮拳打向警長的右邊臉，造成1厘米的裂傷。

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