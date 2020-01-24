涉行賄取DSE試卷資料　補習導師Kris Lau罪名不成立 (10:50)

首被告為英文導師劉冠華（44歲），次被告為學生黃子軒（20歲）。兩人脫罪後申請訟費，被裁判官拒絕。

兩人被控於2017年4月17日至5月13日期間，串謀使黃子軒收取劉冠華的1000元，作為黃向劉披露同年文憑試英文科卷三（聆聽及綜合能力）機密資料的誘因或報酬。

雙方承認事實指出，劉冠華2017年5月轉帳1000元報酬給黃子軒。庭上播放兩人的WhatsApp錄音，當中劉要求黃列出改卷情況，並說「咁畀完（改卷情況）我點呀，講收錢囉」。劉自辯表示，兩人只是分享「心得」，轉帳金錢則是為獎賞對方做網絡「打手」及代課。

考評局職員供稱，劉冠華在facebook發布題為〈我個名叫做「無間道」〉的帖文，述及涉案試卷，所以懷疑他向泄密者提供利益。劉在庭上稱，該帖是「亂講」。

裁判官梁少玲表示，本案爭議在於兩人的串謀意圖，稱次被告當日向首被告發送WhatsApp錄音，透露改卷過程的觀察；首被告3日後才要求他列出改卷情况，表示可提供報酬。梁官指，案情不足以推論，首被告提供的1000元報酬，成為次被告披露機密資料的誘因；由於串謀協議及意圖存疑，裁定兩人脫罪。

劉冠華脫罪後離開法庭，向記者表示法庭程序已經完結，希望補習工作重回正軌。

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