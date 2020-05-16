戴口罩也要防曬　皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬　每兩小時補搽 (09:04)

紫外線能穿透口罩

胡惠福指出，一般的外科口罩並不能作防曬之用，陽光中的紫外線仍能穿透口罩接觸皮膚，曬傷或曬黑口罩內的皮膚。他建議長時間在戶外活動的人，在口罩覆蓋的面部皮膚也同樣要塗上防曬。

胡惠福提醒，全臉塗防曬後再戴口罩，會令面部皮膚侷熱，增加面部油脂分泌及毛孔堵塞的機會。與此同時，由呼吸造成的水氣、口水、細菌及肌膚表面的皮屑都會累積在口罩內，有機會誘發暗瘡、毛囊炎。他提醒戴口罩塗搽防曬的注意事項：

戴口罩塗防曬8建議

‧塗防曬霜後可待數分鐘才戴上口罩，忌塗得太厚，以免堵塞毛囊。

‧夏天容易出汗，在進行戶外活動時，盡量每兩小時補塗一次防曬（包括戴口罩的部位）。

‧如非長時間進行戶外活動，防曬霜只需塗在口罩沒有覆蓋的面部皮膚，以免進一步堵塞毛囊。

‧如果待在室內居多，半日補塗一次就足夠，例如午飯後。

‧夏天宜選擇較清爽的防曬產品，室內宜選用SPF 15及PA+++的防曬霜，戶外宜選用SPF 30或SPF50，及有PA+++的防曬霜。

‧面部皮膚如感到侷熱，建議在四周無人的安全環境下，每隔1至2小時脫下口罩休息5至10分鐘。

‧夏天皮膚容易出油出汗，誘發暗瘡，可多用面油紙吸油，或用溫和的爽膚水，或用紙巾加清水，抹去臉上過多的油脂，回家後再用洗面乳潔面。

‧若口罩有污漬、異味應盡快更換，不建議長期戴上同一個口罩。如情況許可，應減少皮膚與口罩的接觸時間。

文：黃詠賢

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