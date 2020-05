回應監警會報告　國際專家組前成員稱無言：監警會報告傳播新「真相」 (23:34)

相關報道:國際專家組:監警會「權力及獨立調查能力不足」(2019年11月10日)

林鄭月娥回應監警會報告的記者會,背景展示多張示威期間有人擲物、縱火等的照片,中央寫上「香港的真相」。對此Clifford Stott引述創作《動物農莊》和《1984》等傳世作品的作家奧威爾(George Orwell)所說:「一個社會愈遠離真相,就愈討厭說出真相的人。」(The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it.)

監警會報告稱,警方未有就7.21元朗事件作明確解釋,令警務人員與黑社會勾結打壓示威活動的指控在網上熱傳,有關說法「只是建基於7月21日連串事件的揣測」。Clifford Stott認為,監警會只是重複「公眾因7.21事件而質疑警方的合法性,是基於誤解」的論調。他亦在Twitter帖文中,重申監警會沒有可迫令他人交出資料的調查權。

