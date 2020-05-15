回應監警會報告　國際專家組前成員稱無言：監警會報告傳播新「真相」 (23:34)

監警會今午（15日）公開反修例示威的審視報告，曾公開批評該會「權力及獨立調查能力不足」的監警會國際專家小組前成員Clifford Stott，在Twitter發出多則帖文回應報告，形容監警會報告似乎是連串用於「傳播新『真相』」公布的一部分。他又轉發英文傳媒Hong Kong Free Press有關特首林鄭月娥回應監警會報告的報道，稱對此感到「無言」（Speechless）。
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林鄭月娥回應監警會報告的記者會，背景展示多張示威期間有人擲物、縱火等的照片，中央寫上「香港的真相」。對此Clifford Stott引述創作《動物農莊》和《1984》等傳世作品的作家奧威爾（George Orwell）所說：「一個社會愈遠離真相，就愈討厭說出真相的人。」（The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it.）
監警會報告稱，警方未有就7．21元朗事件作明確解釋，令警務人員與黑社會勾結打壓示威活動的指控在網上熱傳，有關說法「只是建基於7月21日連串事件的揣測」。Clifford Stott認為，監警會只是重複「公眾因7．21事件而質疑警方的合法性，是基於誤解」的論調。他亦在Twitter帖文中，重申監警會沒有可迫令他人交出資料的調查權。
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