大律師公會函曾國衞促解釋兩辦角色 (21:15)

大律師公會主席戴啟思在信中指出，立法會文件曾就《2009年法律適應化修改條例草案》闡述，中央在香港設立的辦事處受4項條例規管，包括《立法會行政管理委員會條例》（第443章）、《植物品種保護條例》（第490章）、《專利條例》（第514章）及《註冊外觀設計條例》（第522章）。

信中指出，根據《2009年法律適應化修改條例草案》的立法會文件，條例訂明，「中央人民政府在香港特別行政區設立的機構（中央駐港機構）」共有三個，分別為中聯辦、外交部駐港特派員公署，以及解放軍駐港部隊。而政府在條例修訂草案建議，把4項條例的適用範圍延伸至中央駐港機構，以符合《基本法》第22條（3）的規定。而立法會接受此釋義並通過《2009年法律適應化修改條例》，並根據《基本法》17條（2）報全國人民代表大會常務委員會備案。

戴啟思指出，惟政府對《基本法》第22條的適用範圍，似乎與《2009年法律適應化修改條例》修訂內容的說法不符，要求曾國衛回應，交代是否會還原2009年通過的法例。

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