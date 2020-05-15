興趣班導師體育教練防疫抗疫基金補助　今起接受申請 (20:02)

社署稱，計劃為政府防疫抗疫基金第二輪的項目之一，將為在本年2月至8月期間，受聘或曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練的每名合資格興趣班導師，提供一次過7500元的補助金。

同為第二輪防疫抗疫基金下推出「向註冊體育教練提供一次性補助金計劃」，今日亦開始接受報名，每名合資格的註冊體育教練可獲一次過7500元補助。康文署表示，在2019年4月1日至本年3月31日期間曾從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練均符合申請資格。體育資助辦事處在收到填妥的申請表格及相關文件後，將於約一個月後分批發放補助金。

至於涵蓋美容院、理髮店、按摩院及派對房間的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，將於周日（17日）截止申請。港府稱，計劃由本月11日接受申請，至今已收到逾1.1萬宗申請。申請的審批工作已經展開，預計資助將於本月底開始陸續發放。

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