梁凌杰墮樓離世11個月　市民太古廣場外聚集獻花遭警截查 (21:50)

【21:50】晚上約9時半，穿防暴裝的衝鋒隊再次出現，有警員在統一中心方向橫過金鐘道衝向太古廣場，拉起封鎖線及喝令記者退後，約6名市民被截查，並被扣留在警方防線內，被抄寫個人資料。中西區區議員任嘉兒在場，質疑警方為何截查市民這麼久仍未放行，並指《限聚令》沒有賦權警方扣留市民，認為警方行為構成非法禁錮。6名被截查市民其後獲放行，沒有收到告票。

【21:08】晚上8時許，大批防暴警員沿金鐘道行人道驅散聚集的市民，警告他們違反限聚令，又拉起封鎖線，並要求在場記者出示記者證。至晚上9時，防暴警陸續返回警車。市民其後圍着梁凌杰墮樓的位置默哀。

【20:16】數名警員晚上約7時50分下車，向太古廣場外聚集市民開咪，警告對方違反限聚令，引起市民鼓譟。約15分鐘後，警員返回警車。

【19:26】去年6月9日市民遊行反對政府修訂《逃犯條例》，發起遊行的民陣表示有103萬人參與，警方則稱高峰時有24萬人。6月12日市民包圍立法會阻止修例二讀。特首林鄭月娥6月15日下午宣布「暫緩」修例後，梁凌杰身穿黃雨衣攀上太古廣場正圍封進行工程的4樓平台外牆，掛起寫有「反送中」及「釋放學生傷者、林鄭下台」等字句橫額，至晚上9時許跨過圍欄，消防員無法捉緊他，他墮樓送院搶救不治。