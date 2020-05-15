遊戲機中心違停業令經營賭場　負責人認罪判緩刑 (19:15)

為應對新型冠狀病毒疫情，政府在3月底下令遊戲機中心、健身中心等娛樂場所停業。油麻地上海街一所作賭場之用的遊戲機中心於4月20日遭警方突擊檢查，被發現在禁令下繼續營業，負責人其後被控管理賭場及違反禁令，3名賭客則被控在賭場內賭博，4人今（15日）在九龍城裁判法院承認控罪。裁判官判刑時稱負責人所為會令疫情難以控制，加重醫護的壓力，但考慮被告背景值得同情，判處監禁14日，緩刑15個月，以及罰款5000元。
首被告為報稱無業的蕭志風（23歲），他承認於今年4月20日，在油麻地上海街113號1樓管理賭場，以及違反食衛局長根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）第8（1）條發出的指示，即沒有關閉遊戲機中心。他求情時指出，家中一名兒子，而當時太太又被迫放無薪假，「無晒錢」才答應這份工作，當日是第一天上班。
其餘3名被告依次為Jenelie Gascon Corsero（36歲）、林劍聰（39歲）及Edward Francis Santos65歲），各人被判罰款300元至500元不等。
另外，美國男子Roy Steven Lawrence（57歲）早前否認違反檢疫令，案件今日開審。他沒有律師代表，開庭時稱自己曾踏出檢疫房間到賓館的前台，但不知道檢疫令要求他只能留在房間，想改稱認罪，遭裁判官拒絕。案件隨即進入審訊，控方傳召於3月18日在機場向被告發出家居強制檢疫令的衛生署羅護士作供，她說自己會向所有入境者解釋家居隔離的意思，但稱事隔兩個月，已經「唔能夠肯定當時完全無錯漏」。聆訊未完，5月25日繼續。
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