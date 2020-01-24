林鄭月娥：監警會報告全面客觀有分量　應優先檢討警方如何協助記者【短片】 (18:31)

林鄭月娥認為，報告提出的52項建議當中，部分應優先處理，包括：

檢討大型公眾行動中如何協助記者，而不對警方執法行動造成障礙，以及檢討需否如監警會建議，由警方與傳媒共同草擬工作守則，使警務人員與記者履行職責時可確保自身安全 檢討警方內部及其他相關部門在大型行動的協調工作，包括警察總部指揮及控制中心與前線警務人員、警方與集會主辦單位的溝通等 提升警方監察社交媒體能力，制定程序及制度以迅速及有效處理公眾關注和不實的惡意消息，同時檢討向公眾發放信息的機制，提高透明度，消除揣測或傳言 汲取新屋嶺扣留中心的經驗，檢討臨時羈留處的安排及改善措施，希望能更好地達至維護法治及尊重被捕人權利的目標；專責小組會確定不再使用新屋嶺扣留中心的決定 就大型公眾活動期間的警員身分識別，監警會同意現時已增添的識別措施，包括在頭盔展示編號及使用行動呼號，是朝着正確方向邁進，警方會盡快完成有關工作，讓市民清楚了解相關安排

獨立檢討委員會參與者全退出

林鄭月娥又提到去年提出成立的獨立檢討委員會，就社會深層次問題作檢討及提出建議，邀請社會領袖及專家等參與，有數人原已答應承擔職責，惟其後均以個人理由表示未能參加。政府會待疫情過後，再決定如何推展。

重申不會成立獨立調查委員會

林鄭月娥亦斬釘截鐵地重申，不會就反修例事件成立獨立調查委員會，說警隊是在連串大型公眾活動和示威中執法，故她「既不認同，亦當然不會做（成立獨立調查委員會）」。她又稱，事件經過一年已變質，「或者它原本的性質，已經過時間表露得更清楚，就是以暴力威迫特區政府滿足他們的要求，而削弱警隊就是更令暴力分子得逞」，故她不會成立獨立調查委員會調查警隊。有在場記者指出，市民的訴求不止是調查警察，而是調查反修例事件的整體，記者會主持稱「特首已回答你（記者）的問題」，林鄭月娥亦未有再回應。

林鄭月娥表示，監警會報告文本於周二（12日）定稿付日當天已提交給她，她「用了整整10個小時，一口氣看完整份報告的中文版」，除讚賞監警會及其秘書處盡責和努力，亦敬佩會方從不同途徑反覆查核資料以釐清事實，務求提供以事實為依據、公平公正的報告。

監警會報告 相關報道︰

速龍戰術裝束不被視為警隊制服 展示警員編號屬問責制關鍵

新屋嶺設施不適合羈押大量被捕者 傷者應直送醫院非羈留設施

7．1警風險評估有誤 未達保護立法會大樓行動目標

7．21警未及時行動激化勾結黑社會指控 12宗警員開槍無違規

8．31太子站警打死人說法無根據 關車站出口阻示威者出入實際可行

監警會公布反修例相關大型公眾活動審視報告 涵蓋7．21、8．31事件等【附報告連結】

反修例事件監警檢視報告今公布 逾半年示威因疫情平息至5月重現【附時序．短片】