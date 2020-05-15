19歲青年雨傘「篤」警長判罰款　律政司申請加刑 (18:30)

覆核申請由上次判刑的裁判官高偉雄負責。被告賴雲龍（現年20歲）早前承認於去年7月14日在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳。律政司一方指稱，被告早前被判罰款，未足以反映控罪及案情的嚴重性，建議判監。律政司稱，被告用傘「篤」警長胸口前的盾牌，「動作極具挑釁性和鼓動性，引發了實際的嚴重衝突」。

裁判官質疑，被告若涉及鼓動在場的人，「任何檢控官都會覺得重要，點解唔擺入去（案情撮要）？」律政司承認草擬案情時，忽略了整體示威環境，並申請傳召兩名警員作供。裁判官稱律政司當初沒展示案情的嚴重之處，卻在判刑後要求法庭審視，「係你（律政司）漏招」。

代表被告的大律師陳德昌表示，裁判官判刑時提及被告和警員對峙期間的「一剎那的起哄，可能引致嚴重後果」，已經充分考慮示威的環境因素。陳指稱案情撮要由控方撰寫，被告認罪後同意案情及判刑，是聆訊的既有程序，「無理由你寫漏野，由被告承擔結果」。陳德昌稱被告認罪已反映悔意，亦形容律政司作刑期覆核有「輸打贏要」之嫌。

賴雲龍另涉去年11月的機場暴動案，仍然還押看管。

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