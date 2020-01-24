DSE歷史科取消試題爭議　教聯會：教育局正確一步　許智峯：干預學術壞先例 (18:15)

民主黨教育政策發言人、立法會議員許智峯就批評，政府是明目張膽以政治監控教育，直接對學術和試題進行政治審查，若考評局遵從教育局的「要求」取消該試題，將成為行政機關在無法律依據下干預學術自由的壞先例。許智峯亦稱，考評局是由《香港考試及評核局條例》組成的法定機構，其中第14條寫明考評局並非政府僱員或代理人，與教育局沒有從屬關係，認為教育局無權派人干預考評局任何內部運作，考評局亦不應理會教育局干預學術自由的無理要求。

教育界立法會議員葉建源敦促教育局暫緩取消試題的決定，並關注該局將派工作組到考評局調查，認為是如同文革時代整改做法，令人擔心。他將致函教育事務委員會主席葉劉淑儀，要求召開特別會議，並要求教育局及考評局到立法會解釋。

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