監警會報告　林卓廷：淡化元朗襲擊市民行為　何君堯：報告中肯勿誤信讒言 (17:59)

監警會今日（15日）發布檢視反修例事件的報告。在7．21事件被襲擊的民主黨立法會議員林卓廷批評，報告把黑社會在7．21襲擊市民的行為淡化為「白衣人和黑衣人的打鬥」，把警縱容白衣人形容為警方錯失機會制止事件，這並非事實，他更當場撕毁監警會報告。被指當晚與白衣人握手的建制派何君堯，則引述報告稱林卓廷在7．21事件中有相當角色，與黑衣人一起，他認為報告中肯，籲市民不要誤信讒言。
林卓廷說，報告對警「零批評、零譴責」，變成警隊的公關顧問。他指出，站內有警員都說看不到有打鬥而離開，「點解警察隻眼被人蒙蔽？」
何君堯呼籲市民冷靜頭腦不要誤信讒言，報告提及他在當日與「白衣人」握手，被問到報告是否還他清白，他稱「不覺得報告還我清白，我一直覺得自己清白」，相關部分「neutral」（中性）。被問到監警會無傳召權，報告內容很多是取材電視畫面，為何認為中肯？他說機構有傳召權是好事，但沒有亦不是壞事。至於是否贊成設獨立調查委員會，何君堯稱，可經立法會修例，賦予監警會權力。
經民聯梁美芬認為報告客觀，用字專業，但若要透過一份報告紓解民怨是「太理想化」，但此是第一步令社會走向下一步，她要求政府盡快公布「獨立檢討委員會」的工作和方向。
公民黨黨魁楊岳橋則形容監警會報告是「撐警會報告」，「多層面地見到偏頗」，沒有調查權，不能聽各方資料而作結論，報告令人失望。楊岳橋表示，報告結論部分指示威活動變質、出現恐怖主義，是政治判斷，輕率跳向嚴重指控，不負責任。他認為報告不能令社會降溫。
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