涉沙田警署外非法集結　被告：警署內見被捕者成頭血　警問「是否想一樣」 (18:45)

另外，早前一名25歲無業男子涉同日在沙田禾輋邨被控襲警罪，現被加控一項非法集結及一項無牌管有無線電通訊器具罪，與6名青年的案件合併。

兩案合併後，7名被告依次為報稱無業的區嘉偉（25歲）、公務員李子豪（26歲）、經理葉盛富（22歲）、工程師楊基樂（24歲）、文員葉承志（23歲）、機場助理何皓賢（25歲）及女學生林嘉慧（19歲）。7人全獲准保釋外出。

控罪指稱，各被告於2018年8月12日在沙田警署外，與其他不知名的人參與非法集結；區嘉偉、葉盛富另涉於同日，分別在沙田禾輋邨順和樓外及沙田警署外，各無牌管有一部無線電收發器。區嘉偉亦涉同日在順和樓外管有一個可發出雷射光束的裝置，以及襲擊警員楊竣然；林嘉慧則涉同日在禾輋邨豐和樓外的公眾地方，管有一個可發出雷射光束的裝置。

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