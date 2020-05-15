監警會報告：速龍戰術裝束不被視為警隊制服　展示警員編號屬問責制關鍵 (16:19)

監警會報告提及：

．特別戰術小隊的戰術裝束自2017年1月起獲批准使用，該套裝束並不被視為警隊制服

．警方從未下達任何指令要求特別戰術小隊成員在戰術裝束上繫上布肩章

．識別特別戰術小隊成員方式包括：（a）行動呼號；（b）各支隊伍內個別隊員配備的裝備及武器；（c）警員外表，包括身高及體形；（d）警員出勤紀錄，包括隊伍部署位置

．特別戰術小隊成員在的頭盔貼上識別記號或職級，可讓人易於識別小隊的個別成員，符合國際慣例

監警會觀點：

．警員展示身分識別旨在問責，是警隊的規定和對推動警民合作的承諾；展示警員編號或職級及名牌，是維持問責制及透明度的關鍵，有助加強公眾對警方的信任和合作

．大型公眾活動期間，警方就識別警員身分的內部指引，以及展示行動呼號及在頭盔展示編號等措施，符合國際慣例；使用特定代碼套用於個別警員，做法「尤其見效」，平衡保護警員及向公眾問責

．警隊管理層長遠應視警員展示身分識別為處理大型公眾活動的最基本做法

監警會報告 相關報道︰

新屋嶺設施不適合羈押大量被捕者 傷者應直送醫院非羈留設施

7．1警風險評估有誤 未達保護立法會大樓行動目標

7．21警未及時行動激化勾結黑社會指控 12宗警員開槍無違規

8．31太子站警打死人說法無根據 關車站出口阻示威者出入實際可行

監警會公布反修例相關大型公眾活動審視報告 涵蓋7．21、8．31事件等【附報告連結】

反修例事件監警檢視報告今公布 逾半年示威因疫情平息至5月重現【附時序．短片】