監警會報告：新屋嶺設施不適合羈押大量被捕者　傷者應直送醫院非羈留設施 (15:37)

警方於2019年8月11日使用位置偏遠的新屋嶺扣留中心處理及拘留被捕者，當晚有53人被押送到新屋嶺，事件引起公眾關注該處是否適合處理被捕者，亦有人指控警務人員在該扣留中心涉嫌行為不當。監警會報告指出，新屋嶺設施不足，不適合羈押大量被捕者，被捕者在被拘捕時可能已經受傷，警方應該直接送往醫院治理，而非首先送到警方羈留設施。