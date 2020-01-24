監警會報告：新屋嶺設施不適合羈押大量被捕者　傷者應直送醫院非羈留設施 (15:37)

警方於2019年8月11日使用位置偏遠的新屋嶺扣留中心處理及拘留被捕者，當晚有53人被押送到新屋嶺，事件引起公眾關注該處是否適合處理被捕者，亦有人指控警務人員在該扣留中心涉嫌行為不當。監警會報告指出，新屋嶺設施不足，不適合羈押大量被捕者，被捕者在被拘捕時可能已經受傷，警方應該直接送往醫院治理，而非首先送到警方羈留設施。
監警會觀察：
．沒有閉路電視、錄影會面設施、警署的中央電腦系統、適合的會面室、泊車位或等候處供訪客及代表律師使用
．只有一部固網電話可與外界聯繫，另新屋嶺一帶的流動電話網絡不穩
．位置偏僻，載送被捕者過程需時更久，加上部分被捕者在被拘捕時可能已經受傷，應該直接送往醫院治理，而非首先送到警方羈留設施
．人手不足，8月11日當日只有一名值日官以及4名人員支援行政工作，不足以應付當晚就大量被捕者醫療治理、律師會面，以及即時並準確地保存相關安排的紀錄。
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