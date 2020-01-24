楊潤雄：將要求考評局取消DSE歷史科爭議試題　考評局：須確保考生獲公平評核【短片】 (20:08)

【20:08】對於教育局要求取消有關試題，考評局指出，這會影響考生成續及公開考試評核，事關重大，影響深遠，考評局委員會將盡快召開特別會議，商討如何跟進，以確保考生學業獲公平準確的評核，並維護文憑試的公平公正及認受性。

至於教育局將派員了解文憑試擬題機制，以及計劃整體檢討現行考評機制，考評局稱會盡量配合。

【15:16】昨日（14日）開考的中學文憑試（DSE）歷史科試題，其中一題要求考生就試卷資料及自己所學解釋，是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。楊潤雄稱題目選取的資料信息相近，均是偏向一方，具引導性，極可能導致偏頗的結論，公開試試題出現如此令人感覺偏頗的設計，和課程宗旨不脗合。

他表示，下周一派出一隊熟識課程的教育局人員到考評局了解出題及審批試題的機制，並了解今次歷史科考試準備過程中有否嚴謹跟從機制。他亦稱，會要求考評局取消這條試題，並作適度調整，確保所有考生得到公平對待。教育局並會檢討現行機制，體現教育局在文憑試的監管角色。

回應毛澤東感謝日本言論 楊潤雄：兩碼子的事

記者會上有記者問到，中國前領導人毛澤東1961年曾說過，「日本皇軍過去佔領了大半個中國，因此中國人民接受了教育。如果沒有日本的侵略，我們現在還在山裏，就不能到北京看京劇了。正是因為日本皇軍佔領了大半個中國，讓我們建立了許多抗日根據地，為以後的解放戰爭創造了勝利的條件。日本壟斷資本和軍閥給我們做了件『好事』，如果需要感謝的話，我倒想感謝日本皇軍侵略中國」，楊潤雄表示，相信每段說話背景不同，各有想表達的意思，未必完全跟從字面解釋，今次爭議是應否把這些資料放在文憑試題目中，讓學生作出分析及結論，和領導人說話的對與不對是兩碼子的事。

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