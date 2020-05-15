泛民：梁君彥徹底破壞議事規則　建制派：適當時機運用權力 (15:00)

民主派會議召集人陳淑莊稱，梁君彥的決定奪去郭榮鏗主持內會主席選舉的權力，顯示了梁君彥與建制派如何「奪權」；她又質疑重申梁君彥「欽點」陳健波有違立法會行之已久的「論資排輩」慣例，指出如郭榮鏗決定不主持選舉，以年資計應由涂謹申接任主持。陳淑莊重申，梁君彥在徵詢外間法律意見時從沒諮詢民主派，而至今有一部分法律意見尚未公開，包括意見所涉及的範疇及徵詢意見的原因。

建制派召集人廖長江表示，立法會主席是立法會事務的最終負責人，亦是《議事規則》解釋及執行方式的最終裁決者，認為梁君彥決定是謹慎及經心思熟慮。被問到梁君彥非以資歷決定選舉主持的做法是否恰當，廖長江稱《議事規則》無預期到內會出現7個月停擺的情況，認為現在是適當時機，讓梁君彥運用《議事規則》92條的權力。漁農界議員何俊賢則認為，以「論資排輩」慣例，第2及第3順位的涂謹申及梁耀忠均有「拉布」前科，質疑兩人是否合適主持人選。

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