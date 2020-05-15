港今增一宗新冠病毒確診　患者為法籍私人飛機師　女友為確診者 (16:39)

個案1053︰

．43歲男子，法國籍，私人飛機師，個案743的男朋友，居住東涌藍天海岸第5座

．有外遊紀錄，曾到過美國、法國及英國。3月15日由倫敦飛返港前，曾到過法國及美國，3月15日至16日曾與女友見面，3月16日由香港前往法國，在法國期間曾有兩日發燒，其後自行康復，3月31日回港，一直無病徵

．因是飛機師，豁免回港後家居檢疫14日，但須進行醫學監測；曾在家自我隔離逾3周，其間曾外出，到超市購物，外出時有戴口罩

．預料患者在英國或美國感染可能性較高，列輸入個案

．回港後，4月中接受新冠病毒測試，結果呈陰性

．5月9日看私家醫生，接受新冠病毒檢測，驗出體內有抗體，IgG抗體檢測呈陽性，IgM呈陰性

．5月13日在大嶼山進行水上活動，弄傷手指，先後往北區醫院及瑪嘉烈醫院治理，檢測新冠病毒結果呈陽性，病毒量低

．衛生防護中心正追蹤患者駕駛私人飛機時接載過的人，以及在公司的接觸者

個案743補充資料︰

．3月15日至16日與男友見面，3月24日開始感不適，4月1日報告證實確診

．男友可能是感染源頭

翻查資料，個案743為35歲女子，居於東涌東環第2B座，屬本地個案，無外遊紀錄；4月中出院。

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