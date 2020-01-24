監警會公布反修例相關大型公眾活動審視報告　涵蓋7．21、8．31事件等【附報告連結】 (14:02)

監警會去年7月設立專案組詳細審視反修例相關大型公眾活動，今日（15日）下午發表報告內容，包括警方處理公眾活動的武力使用、2019年6月9日、6月12日、7月1日、7月21日元朗事件、8月11日葵芳站及太古站事件、8月31日（太子站事件）、大型公眾活動期間的警員身分識別、新屋嶺扣留中心的拘留安排，以及警務人員、示威者和公眾人士的觀感等章節。