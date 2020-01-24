監警會公布反修例相關大型公眾活動審視報告　涵蓋7．21、8．31事件等【附報告連結】 (14:02)

監警會去年7月設立專案組詳細審視反修例相關大型公眾活動，今日（15日）下午發表報告內容，包括警方處理公眾活動的武力使用、2019年6月9日、6月12日、7月1日、7月21日元朗事件、8月11日葵芳站及太古站事件、8月31日（太子站事件）、大型公眾活動期間的警員身分識別、新屋嶺扣留中心的拘留安排，以及警務人員、示威者和公眾人士的觀感等章節。
報告目錄如下：
1. 序言
2. 法定權力、限制及影響
3. 審視方法及資料來源
4. 概覽 – 《逃犯條例》修訂草案引發的大型公眾活動
5. 投訴摘要
6. 警方處理公眾活動的武力使用
7. 2019年6月9日（星期日） 事件
8. 2019年6月12日（星期三）事件
9. 2019年7月1日（星期一）事件
10. 2019年7月21日（星期日）元朗事件
11. 2019年8月11日（星期日）葵芳站及太古站事件
12. 2019年8月31日（星期六）太子站事件
13. 大型公眾活動期間的警員身分識別
14. 新屋嶺扣留中心的拘留安排
15. 警務人員、示威者和公眾人士的觀感
16. 結論
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