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監警會報告：8．31太子站警打死人說法無根據　關車站出口阻示威者出入實際可行 (14:30)

監警會公開反修例示威的審視報告，提及去年8月31日太子站事件，形容「警方在太子站殺死人然後掩蓋事件」的說法，是毫無根據及「超乎尋常的主張」；又稱當晚警方關閉港鐵太子站多個出口，是阻止裝扮成一般乘客的示威者離開，以及阻止其他示威者進入太子站的實際可行措施。

監警會報告觀點：

．8．31當晚有示威者嚴重破壞旺角站的設施，並乘搭港鐵往太子站，有示威者更衣裝扮成一般乘客

．警方進入太子站採取迅速的執法行動，對於恢復車站內的秩序和法紀是必須的

．至今無涉及8．31事件的失蹤人口報告；認為要掩蓋公眾場所有人死亡的事需要大量人、部門及機構勾結，這「幾乎是不可能的事情」

．警方、消防處、醫管局及港鐵在反駁毫無根據的主張時反應緩慢，任由不實傳言在網上發酵

．若警方在最初迅速行動，率先舉行聯合新聞發布會駁斥虛假的死亡謠言，可能可阻止相關傳言在網上湧現

．沒評論警務人員在車站內採取的武力，只指出警務人員要自行判斷，對自己的行為負責

．預期警方會檢討所有事件，以及若有充分理據時，會按章處理在處理示威活動未有遵循警隊指引及法例的警務人員

監警會建議：

．檢討警方使用武力拘捕大量示威者，以及在港鐵站內或人多擠迫場所採取的執法行動策略

．加強與公眾溝通，提升警隊工作透明度

．提升警方監察社交媒體的能力，制定制度以迅速及有效處理公眾關注和不實的惡意消息

．警方應檢討在大型行動中如何協助記者

監警會專題審視報告（網上版）

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