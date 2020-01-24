監警會報告：7．21警未及時行動激化勾結黑社會指控　12宗警員開槍無違規 (14:17)

監警會去年7月設立專案組詳細審視反修例相關大型公眾活動，今日（15日）下午發表報告內容。其中關於7．21元朗襲擊事件，列明監警會並沒有法定權限或能力審查有關警務人員與黑社會勾結的指控，強調有關指控只能夠由執法機關調查。不過，報告指出，警方當日在若干情況下未有及時採取行動，激化外界對警方與黑社會勾結的指控；報告亦指出，反修例事件中，12宗警員開槍事件，經檢視後全部無違規。
7．21當晚凌晨的錯失如下：
．未有及時收集及整理行動情報，以向警方指揮階層通報並採取行動，低估互聯網信息對推動示威活動的影響
．未有充分考慮防範措施，避免可能發生的暴亂
．錯失介入事件的機會，當晚在元朗站內及附近幾次襲擊皆全未見警方到場，招致市民不信任
．當社交媒體就警方當晚嚴重不當行為的傳言發酵之際，警方未有即時採取行動平息揣測
．999報案系統無法應付有人蓄意破壞，以及處理超出負荷的情況，是嚴重弱點，令警方無法應付部分事件
監警會部分建議及檢討：
．警方應考慮安排警員高調駐守現場，密切監察人群動向
．在現場設立警方防線，阻止市民靠近聚集的人群；即使該批人起初看似和平，也有可能發生騷亂
．要有效運用即時媒體和互聯網信息、元朗警區行動室與其他小組之間在7月21日晚的溝通，在有可能發生衝突的現場應設置監察站
．改善警方接報到場所需時間；警員在衝突現場現身令市民知悉自己將獲保護，免受傷害，這是一個和平社會的期許
對於外界質疑警方和黑社會勾結，特別是有警員與白衣人拍膊頭的一幕，監警會認為，該警員有充分理由與白衣人交談，以指示白衣人返回南邊圍，認為這並非雙方勾結。
監警會報告 相關報道：
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