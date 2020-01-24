監警會報告：7．21警未及時行動激化勾結黑社會指控　12宗警員開槍無違規 (14:17)

7．21當晚凌晨的錯失如下：

．未有及時收集及整理行動情報，以向警方指揮階層通報並採取行動，低估互聯網信息對推動示威活動的影響

．未有充分考慮防範措施，避免可能發生的暴亂

．錯失介入事件的機會，當晚在元朗站內及附近幾次襲擊皆全未見警方到場，招致市民不信任

．當社交媒體就警方當晚嚴重不當行為的傳言發酵之際，警方未有即時採取行動平息揣測

．999報案系統無法應付有人蓄意破壞，以及處理超出負荷的情況，是嚴重弱點，令警方無法應付部分事件

監警會部分建議及檢討：

．警方應考慮安排警員高調駐守現場，密切監察人群動向

．在現場設立警方防線，阻止市民靠近聚集的人群；即使該批人起初看似和平，也有可能發生騷亂

．要有效運用即時媒體和互聯網信息、元朗警區行動室與其他小組之間在7月21日晚的溝通，在有可能發生衝突的現場應設置監察站

．改善警方接報到場所需時間；警員在衝突現場現身令市民知悉自己將獲保護，免受傷害，這是一個和平社會的期許

對於外界質疑警方和黑社會勾結，特別是有警員與白衣人拍膊頭的一幕，監警會認為，該警員有充分理由與白衣人交談，以指示白衣人返回南邊圍，認為這並非雙方勾結。

監警會專題審視報告（網上版）

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