廚師被搜刀棍稱「用嚟打曱甴」　認罪判囚8個月 (13:12)

被告蔡貽漳（29歲）任職甜品廚師，被捕至今還押逾半年。他承認去年11月11日在新界葵涌青衣貨櫃碼頭路管有一把刀、一把摺刀、一支伸縮棒及一支雷射筆。

辯方大律師石書銘求情稱，被告年少時確診自閉症，思考方式和常人不同。對於被告聲稱用武器「打曱甴」，石解釋「佢天真以為咁樣講，警察就會放過佢」，強調被告沒有使用涉案武器，當日並非身處示威場面。

案情指出，警員在案發地點巡邏，發現被告形迹可疑，在其背包及斜揹袋搜出一把刀、一把摺刀及一支雷射筆，在其腰間搜出一支伸縮金屬棒。被告被捕時稱「我係藍絲，𠵱4件武器係用嚟打曱甴」。他警誡下稱武器用作自衛，「我喺葵涌碼頭番工，擔心會被黑衣人打」。

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