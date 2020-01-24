教育局譴責DSE歷史科試題　何漢權：事實基礎強　葉建源：做法粗暴 (12:46)

昨日（14日）開考的中學文憑試（DSE）歷史科試題，其中一題要求考生就試卷資料及自己所學解釋，是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，教育局譴責考評局，指出有關題目嚴重傷害在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴。教育評議會主席何漢權今早（15日）接受港台節目訪問時表示，教育局很少如此譴責考評局，教育局有其很強的事實基礎，考評局需回應。教育界立法會議員葉建源則稱，從來未見過這種情況，認為非常特別和嚴重，教育局做法相當粗暴。
何漢權形容題目的問法「相當有問題」，又說試卷的兩項資料引導性相當強烈，質疑為何問「利多於弊」，而非「弊多於利」。被問及題目若換成「弊多於利」是否可以接受，何漢權稱相對比較符合史實。他說，這題目並非政治正確與否的問題，而是考學生的史實認知及邏輯辯證。
葉建源批評教育局情緒化處理問題，破壞非常重要的教育支柱，昨日絕無理由如此做法，應先展開理性討論，考評局也應該向公眾解釋，題目如何理解及評分。葉建源指出，歷史科出題並非要學生依照資料回答，學生可批評資料，資料只是刺激其思考，學生如只根據資料作答，會不合格、拿不到高分，因題目稱運用資料及「以你所知」，而兩個試卷資料提供的史實相當少，學生要運用自己的認識回答，包括抗戰歷史等。據他了解，大部分考生認為是「弊多於利」。
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