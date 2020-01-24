教育局譴責DSE歷史科試題　何漢權：事實基礎強　葉建源：做法粗暴 (12:46)

何漢權形容題目的問法「相當有問題」，又說試卷的兩項資料引導性相當強烈，質疑為何問「利多於弊」，而非「弊多於利」。被問及題目若換成「弊多於利」是否可以接受，何漢權稱相對比較符合史實。他說，這題目並非政治正確與否的問題，而是考學生的史實認知及邏輯辯證。

葉建源批評教育局情緒化處理問題，破壞非常重要的教育支柱，昨日絕無理由如此做法，應先展開理性討論，考評局也應該向公眾解釋，題目如何理解及評分。葉建源指出，歷史科出題並非要學生依照資料回答，學生可批評資料，資料只是刺激其思考，學生如只根據資料作答，會不合格、拿不到高分，因題目稱運用資料及「以你所知」，而兩個試卷資料提供的史實相當少，學生要運用自己的認識回答，包括抗戰歷史等。據他了解，大部分考生認為是「弊多於利」。

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