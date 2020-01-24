反修例事件認暴動罪首人　救生員囚4年　官：比梁天琦參與旺角暴動更嚴重【短片】 (15:19)

相關報道：反修例事件首度有被捕者認暴動罪 下周五判刑（5月4日）

法官胡雅文認為，被告涉及的暴動比起梁天琦2016年參與的旺角亞皆老街暴動更嚴重，形容其行為是對法治的「直接攻擊」，故將量刑起點定為6年。

胡雅文續稱，被告除了認罪外，其他求情理由包括沒有預謀、個人沒有攜帶武器等均不成立。

她引述案例說，其他暴動參與者的行為與被告刑責不可分割，又稱暴動參與者用索帶綁鐵馬作路障、蒙面等行為均顯示他們有預謀暴動，故法官只給予被告認罪的量刑折扣，將刑期扣減三分一，判監4年。

判刑後近百支持者在庭外，高舉「光復香港，時代革命」橫額，又大喊「沒有暴徒，只有暴政」。

被告冼嘉豪是反修例示威中，首名承認暴動罪的被捕者，他承認去年6月12日在立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他人參與暴動。至於他涉及的另兩項抗拒警務人員罪，在法官同意下交由法庭存檔，不予起訴。

控方案情指出，被告案發當日下午3時許，穿黑衣黑褲及白色口罩，在立法會綜合大樓公眾入口外衝擊警方防線，包括拋擲雨傘及頭盔。當警方施放催淚彈後，被告依然未有後退，並繼續向警方擲物，當場遭制服被捕。被告在警誡下承認參與非法集結。控方透露，事件中8名警員受傷，但強調無證據指出與被告有關。