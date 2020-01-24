DSE歷史科試題遭教育局譴責　考評局：嚴肅跟進處理　教協：踐踏教育專業 (08:45)

考評局稱，十分重視教育界的專業意見，每年文憑試後各科目會進行不同形式的檢討，包括教師問卷調查、科目委員會的試後檢討等。科目委員會成員包括科目教師，大學教授及教育局的課程專家，檢討結果會提交負責來年考試的審題委員會跟進，讓他們擬題時作參考。

另外，香港教育專業人員協會（教協）強烈譴責教育局的做法，批評教育局在欠缺理據的情況下史無前例地就考評局的試題作出譴責，性質十分嚴重，不但反映局方為了追求政治正確，扼殺考核中的討論空間，而且是對教育專業的再次嚴重踐踏，實際是要再次剝奪教育界專業自主的空間。

教協表示，教育局這種政治凌駕教育的做法，嚴重衝擊考評制度，認為政府是將香港教育進一步推向「箝制式教育」。

教協指出，歷史科的考核以開放式題目為主，評分着重考生對重要史實的全面掌握，而非考生的立場，參考資料也只是輔助學生立論，並不等於考生需要同意參考資料，考生作答時亦需要援引史實，並非僅靠參考資料立論。

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