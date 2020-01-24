DSE歷史科問「1900-45年日本為中國帶來利多於弊」　教局譴責　外交部駐港公署：港教育不可無掩雞籠 (23:15)

今日（14日）開考的中學文憑試（DSE）歷史科卷一當中，有試題要求考生根據試卷提供的資料及自己所學，解釋是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。教育局晚上發表聲明，譴責有關試題「附帶極為片面的資料，致試題具引導性，考生可能因而達至偏頗的結論，嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，要求考評局嚴肅跟進及交代，並全面檢討出題機制。
外交部駐港特派員公署亦就這條考試題目在facebook發帖，表示香港教育不可以成為「無掩雞籠」。
考評局指出，該題考核考生「恰當地選用及組織史料，以提出合乎邏輯和前後一致的論點」，作答時，使用相關資料及相關時期內的史事作答；資料是評核工具一部分，設題時主要看資料是否與課題相關，別無其他非學科的考慮。考評局稱，歷史科設有「審題委員會」，成員包括試卷主席、擬題員、審題員及考評局評核發展經理，背景有大學教授、學科專家等，不論個人背景與信念，均須依從既定機制，專業地按課程及評核的要求擬題。
涉事試題引用的資料，包括1905年出版的日本法政大學校長梅謙次郎的文章、1912年1月黃興寫給日本政客井上馨的信，以及中華民國臨時政府與三井財閥於1912年2月簽訂的一份合同。
日前有報道稱兩名考評局高級職員疑在社交網站發表不當言論，被質疑有違專業操守及政治中立，惹起爭議。考評局重申，會按相關的員工行為守則及規定作適當跟進。