男子23年前非禮年幼表妹逾30次判感化12個月　上訴庭駁回律政司刑期覆核：倘判入獄前途盡毁 (22:35)

從事財務工作的38歲男被告比事主年長7歲，他犯案時年約14歲，事主當時年約8至9歲。上訴庭在判辭指出，非禮兒童屬嚴重罪行，但法庭需接受青少年對性有幻想和好奇，對初犯的青少年不一定採納過分嚴厲的判刑。

上訴庭認為，被告並非事主的長輩，故本案不涉違反誠信；事主其後與被告及其家庭維持極好關係，且主動向被告徵求學業和事業方面的意見，故上訴庭認同原審裁判官所說，事主對被告沒有明顯恐懼或刻意迴避。

上訴庭又稱，如事主即時揭發事件，相信被告會被判入勞教中心、感化院或更生中心等，以讓被告更生；被告過去20多年沒再干犯任何罪行，他已婚和育有兩名小孩，並有穩定和理想的工作，顯示他已洗脫年少時的過失，成為對社會有貢獻的人。

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