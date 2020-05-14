港大研究：新冠病毒可倉鼠間空氣傳播　破壞嗅覺神經元致失嗅覺可復元 (21:40)

港大醫學院公共衛生學院及病理學系，利用金倉鼠研究發現，新型冠狀病毒可在倉鼠之間，透過直接接觸或空氣傳播，但透過受污染鼠籠傳播的效率較低。研究又發現，新冠病毒會損害倉鼠鼻黏膜中的嗅覺神經元，但嗅覺神經元所受破壞只屬暫時性質，之後會快速修復，相信這可解釋為何部分確診者會暫時失去嗅覺。研究結果已在學術期刊《自然》發表。
研究團隊在港大醫學院的三級生物安全水平實驗室進行一系列實驗，發現新型冠狀病毒可在倉鼠的呼吸道和腸道複製，導致肺炎和體重明顯下降。
研究又發現，受感染倉鼠的鼻腔或糞便，可連續最少14日檢測到新冠病毒核糖核酸（RNA），但只在感染後首6日檢測出具傳染力的病毒，證明病毒在倉鼠的有效傳播期少於6日。這顯示即使可持續數星期在受感染動物或患者體內驗出病毒RNA，但在病徵出現一星期後，通常已無法檢測出具傳染力的病毒，即受感染動物或患者不再具傳播能力。帶領研究的港大醫學院公共衛生學院副教授嚴慧玲認為，研究結果與衛生署上周更新的確診者終止隔離準則脗合。
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