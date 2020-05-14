港大研究：新冠病毒可倉鼠間空氣傳播　破壞嗅覺神經元致失嗅覺可復元 (21:40)

港大醫學院公共衛生學院及病理學系，利用金倉鼠研究發現，新型冠狀病毒可在倉鼠之間，透過直接接觸或空氣傳播，但透過受污染鼠籠傳播的效率較低。研究又發現，新冠病毒會損害倉鼠鼻黏膜中的嗅覺神經元，但嗅覺神經元所受破壞只屬暫時性質，之後會快速修復，相信這可解釋為何部分確診者會暫時失去嗅覺。研究結果已在學術期刊《自然》發表。