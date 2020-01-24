警破15宗電騙網騙涉5400萬元　拘捕3人 (21:16)

警方今年首3個月，接獲169宗電騙報案，較去年同期上升33%，當中86宗為假冒官員騙案。而首3個月涉及騙款5400萬元，較去年同期上升57%，當中假冒官員騙案涉款4900萬元。

警方經調查，鎖定一個本地洗黑錢集團，涉嫌在去年12月至今年3月收取14宗電騙及一宗網上情緣騙案5400萬元騙款，今日在葵涌、荃灣及沙田拘捕3名男子，年齡介乎29至59歲，涉嫌「洗黑錢」，3人均為戶口持有人。警方發現，他們開納不同銀行戶口接收騙款，透過多次轉換將錢轉至洗黑錢集團成員的個人戶口，以逃避警方調查。

15宗案件中，受害人年齡介乎44至80歲，當中8宗受害人為61歲以上長者，被騙款項由10萬至2500萬不等，當中有長者被騙交上網上理財密碼，損失2500萬元畢生積蓄。而該宗網上情緣騙案，騙徒訛稱父親患癌，要求女事主匯款13萬元。

警方反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣指出，警方留意到今年騙案轉變了模式，騙徒多要求長者開立網上銀行戶口，並要求把全部錢轉到該戶口並交出密碼，很多時長者的畢生積蓄均被騙去，故今年度騙款較多。顏凱欣呼籲，市民留意家中長者，如長者突然開納網上理財戶口、突轉用智能電話及突然使用網上通訊軟件，應多加留意。