96人控金鐘暴動6月區院答辯　許麗明另涉襲警7月再訊 (20:45)

經修訂控罪後，首案起訴52人於金鐘夏慤道暴動，當中包括學生文家健（21歲）及髮型師范瑜（30歲）。次案起訴44人於金鐘政府總部外暴動，第三案則起訴文家健及范瑜於政府總部外暴動。

控方申請將次案及第三案合併，一併轉介至區院。惟辯方反對，指稱文家健及范瑜先後被控於夏慤道及政總外暴動，質疑案件合併會導致「一罪兩審」。裁判官聽畢陳辭，決定維持兩案分拆審理，待案件在區院再訊才處理合併申請。

首宗暴動案中，4名被告被加控襲警罪，控罪書上的警員身分以英文字母代替。另有4人被加控在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及共5個能發出雷射光束的裝置。

次宗暴動案中，有5人被加控襲警罪，一人被加控在公眾地方管有攻擊性武器罪。所有被告續准保釋。

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