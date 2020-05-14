護理員不滿踩爛文宣打便衣警手臂囚兩月　官：貼文宣必預計被不禮貌對待 (19:20)

被判囚的56歲被告蔡妙兒任職護理員，今午坐輪椅出庭。她步入犯人欄時向聲援者揮手，其兩名女兒聽審時哭泣。被告早前承認去年10月1日在太子站B1出口外，襲擊男子羅國威。辯方求情時透露，她患有痛風和紅斑狼瘡症，近日左腳疼痛。

主任裁判官羅德泉判刑時稱，被告以80厘米長的金屬棍打向便衣警，令對方受輕傷，當中涉及用武器襲擊，會令在場的人情緒高漲，引致危險。辯方早前指出，被告因為被便衣警冒犯而動手，惟羅官稱被告犯案的這段時間，「社會有好大變化」，令人與人之間的尊重和互信跌至低點；被告在這背景下貼文宣，被人指罵是預計之內，故不予刑期扣減。

被告聽取判刑後申請就刑期上訴，獲裁判官批准，並以原有條件保釋等候上訴。

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