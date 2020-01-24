少年聖誕和你Shop涉襲警改控刑罰較重罪名　被控非法集結青年投訴警威脅勿緘默 (18:10)

去年聖誕節有市民到沙田新城市廣場參與「和你Shop」示威，防暴警察到場驅散並拘捕多人。繼早前兩名青年被控襲警罪後，再多一名20歲青年被控參與非法集結，兩案今（14日）在沙田裁判法院合併處理，暫毋須答辯。其中一名被告的代表律師投訴，有警員在錄口供前威脅他「唔好保持緘默」，又看見其他被捕人遭警員掌摑。案件押後至7月10日，以待辯方索取文件及給予法律意見。
經修訂控罪後，兩名青年仍然各被控一項襲警罪，控罪指稱首被告邱文傑（27歲）於去年12月25日，在新城市廣場三期3樓A304號舖外襲擊警長A；次被告為16歲少年，被指同日在新城市廣場三期2樓A204號舖外襲擊警長B。控方申請把次被告的襲警罪由刑罰較輕的《警隊條例》改為刑罰較重的《侵害人身罪條例》，獲裁判官接納。
第三被告原永滔（20歲），被控一項參與非法集結罪，指稱他在新城市廣場三期2樓A238號舖「翡翠拉麵小籠包」內與其他不知名的人參與非法集結。辯方投訴，警員替第三被告錄口供前，曾威脅他「唔好保持緘默」，稱會令人覺得他「玩嘢」，其後他又看見其他被捕人遭警員掌摑，所以不敢保持緘默。
3名被告均獲准保釋，須守宵禁令、禁足新城市廣場及不准離港等條件。