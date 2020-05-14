開放數據指數：公眾利益相關數據未經政府「資料一線通」釋出 (17:15)

香港互聯網協會發起「香港開放數據指數」計劃，旨在引入國際開放數據標準和經驗，定期評估和監察香港開放數據發展情況，並推動完善相關政策。首份報告今日（14日）發布，報告指出，政府已透過各部門網站披露豐富資料，但與公眾利益相關的數據仍未經開放數據平台「資料一線通」釋出，未能滿足開放標準，而各部門對標準的應用不一，令市民無所適從。
研究於去年9月至今年4月進行，涵蓋政府「資料一線通」、其他政府部門、公營機構及個別私人公司的網站。整體而言資料豐富，惟「資料一線通」數據可得程度只得7.27分（滿分為10），較其他網站平均分9.02為低，顯示部分現存於政府部門網站的重要數據尚未以開放數據形式透過「資料一線通」釋出，包括政府招標公告、聯絡方式、旅遊警示、公共房屋輪候時間及編配狀況等。
報告又發現，政府各部門應用的標準不一，包括開放授權、永久保存（檔案）等指標。例如「資料一線通」的開放授權允許商業用途，但部分於政府部門網站的同樣數據則「僅限於作個人用途或非商業性質的內部用途」，顯示政府各網上平台及各部門之間的版權條款不一致，或令人誤墮法網。
香港互聯網協會建議政府成立跨部門工作小組審視標準，由政府不同部門專家參與，統一數據發布標準。