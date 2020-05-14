海關水警沙頭角截2300萬元走私貨物　包括《動物森友會》擴充卡 (16:05)

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官鄭德榮指出，近日海關發現有人利用沙頭角偏遠及鄰近內地的特點走私，經調查後，發現該走私集團利用3輛持有禁區紙的密斗貨車，把走私物品運送到沙頭角崗下停車場，把貨物轉移到另外6輛同樣持有禁區紙的七人車，運送貨物到路面狹窄的順隆街避風塘碼頭，再利用特製木梯把貨物滑向兩艘接貨快艇，以走私回內地。

海關與水警於前晚（12日）採取行動，於涉事停車場和碼頭截獲該批車輛，當時為數約7名可疑男子隨即跳上其中一艘快艇高速逃去。

由於該快艇從涉事碼頭逃往本港水域邊界僅需1分鐘，水警追截無果，僅於碼頭上截獲一艘被棄置的走私快艇。

海關經跟進調查後，先後拘捕兩名分別47歲及49歲的男車主，二人均報住沙頭角禁區，目前二人獲准保釋候查。

海關港口及海域科海域調查組指揮官張國賢表示，內地進口物品需徵收23%至93%不等的關稅及增值稅，加上內地受疫情導致陸路邊境關閉，今年海路走私情況較往年嚴重，今年首5個月已破獲25宗海路走私案，檢獲貨值為1.5億元，逼近去年全年所檢獲的1.6億元貨值。

是次行動共撿獲約值2300萬元的走私物品，包括約4700部手提電話、320盒約值260萬元的燕窩、大批化妝品等。走私貨物中亦有一批Switch電子遊戲，包括遊戲《動物森友會》的擴充卡，海關相信內地受疫情影響，留家者需要解悶致增加需求。