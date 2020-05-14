本港增一宗新冠病毒確診　為梨木樹66歲女病人丈夫 (16:35)

本港今日（14日）新增一宗新型冠狀病毒確診個案，為居於梨木樹的66歲女病人（個案1049）的丈夫，本身並無病徵，昨晚（13日）證實確診。本港累計1051宗確診病例。
個案1052︰
．個案1049患者的丈夫，同住荃灣梨木樹邨第5座
．於妻子確診當晚入住檢疫中心，翌日留深喉唾液樣本作檢測，昨晚確診
．病人第一個樣本的病毒CT值在30以上，屬比較高，顯示病毒量較低
．於長子居住的荃灣街市街10號卓明樓的樓下經營鐘表檔，鐘表檔並無存留單據以追蹤相關客人，衛生防護中心會設法追蹤
個案1049補充資料︰
．個案1049有8名緊密切觸者，其中兩人已確診，即病人的孫女及丈夫，其他密切接觸者暫時測試結果呈陰性
．今日開始經房屋署向其居住的梨木樹邨，約850個單位的居民派發深喉唾液樣本收集瓶
．已向其長子居住的荃灣卓明樓派發47個樣本收集瓶
個案1050補充資料︰
．5歲女童曾到荃灣「日朗坊」補習社，衛生防護中心已向補習社6人派發樣本收集瓶，包括師生及陪同的人
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