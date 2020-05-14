本港增一宗新冠病毒確診　為梨木樹66歲女病人丈夫 (16:35)

個案1052︰

．個案1049患者的丈夫，同住荃灣梨木樹邨第5座

．於妻子確診當晚入住檢疫中心，翌日留深喉唾液樣本作檢測，昨晚確診

．病人第一個樣本的病毒CT值在30以上，屬比較高，顯示病毒量較低

．於長子居住的荃灣街市街10號卓明樓的樓下經營鐘表檔，鐘表檔並無存留單據以追蹤相關客人，衛生防護中心會設法追蹤

個案1049補充資料︰

．個案1049有8名緊密切觸者，其中兩人已確診，即病人的孫女及丈夫，其他密切接觸者暫時測試結果呈陰性

．今日開始經房屋署向其居住的梨木樹邨，約850個單位的居民派發深喉唾液樣本收集瓶

．已向其長子居住的荃灣卓明樓派發47個樣本收集瓶

個案1050補充資料︰

．5歲女童曾到荃灣「日朗坊」補習社，衛生防護中心已向補習社6人派發樣本收集瓶，包括師生及陪同的人