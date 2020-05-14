動物保護組織議員促海洋公園交代動物退休安置方案 (15:45)

豚聚一家幹事黃豪賢表示，他們擔心園內7500頭動物的命運，認為安置動物是公園的責任。他要求海洋公園交代，若公園倒閉，6億元用作工作人員及動物善後的費用會如何分配，並要求制定安置動物的時間表。

NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，無論海洋公園能否在立法會取得54億元撥款，亦應該承諾關閉海洋劇場、停止動物繁殖，以及交代動物退休方案，否則會呼籲立法會議員不要通過撥款。

毛孟靜要求把海洋公園將撥款分拆，交代有多少錢用於照顧動物，展示誠意，她只會支持照顧動物的費用，反對替海洋公園還債的撥款，形容園方現時不肯分拆撥款是勒索。她又呼籲環境局長黃錦星為動物發聲，「唔好以為日日扮大嘥鬼，就含混過關」。

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