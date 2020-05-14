基因檢測服務增多　督導委員會倡加強規管 (16:45)

基因組醫學督導委員會認為，除《殘疾歧視條例》和《個人資料（私隱）條例》外，應探討更具針對性的規管，處理保險範疇出現的基因歧視，建議探討更新由香港保險業聯會發出有關遺傳測試的實務守則，包括承保人不可要求申請人為投保而接受任何形式的基因檢測，承保人不得索取任何作研究用途的基因檢測的結果等，有需要可考慮立法，政府亦應為僱主和僱員加強防止基因歧視的公眾教育。

針對臨牀環境外使用直接售予消費者的基因檢測（direct-to-consumer genetic test）愈趨普遍，委員會認為需加強公眾教育，檢討處理遺傳及基因組檢測的人員的專業資格要求，宣傳品和標籤應清楚列明該項檢測在臨牀有效性和功能方面的證明及相關局限。

此外，督導委員會亦認為建立中央生物樣本庫並非首選，應探討促進各機構建立生物樣本庫網絡。食物及衛生局表示，全面接納報告建議。

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