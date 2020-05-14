中上環衝突3人涉暴動　庭上播片督察證人警告示威者涉非法集結 (14:50)

去年7月28日中上環衝突中，健身中心東主湯偉雄和杜依蘭，以及一名17歲少女被控暴動等罪一案，今日（14日）在區域法院續審。高級督察吳智偉繼續作供，他觀看當日由警方拍攝的現場片段，指出示威者當時各種行為，如叫囂、堵路、從後巷搬障礙物出大路等。片段顯示，負責拍攝的警員多次放大鏡頭，聚焦無戴口罩的示威者、圍觀途人及在場記者的容貌。多名泛民政治人物，如公民黨立法會議員郭家麒、立法會前議員區諾軒、香港眾志周庭及眾志秘書長黃之鋒亦被警方刻意放大聚焦，「周庭都喺到……𠵱家鏡頭呢，就影住周庭同黃之鋒」。
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警方片段由當日下午5時許開始攝錄，甫開始便聽見高級督察吳智偉用揚聲器作警告，稱示威者正參與未經批准集結，隨後有警員舉橙旗示警。有示威者反駁警方，稱根據《基本法》他們有集結自由，以及說「記住香港人係你哋老闆，叫聲老細先啦」等。
針對3名被告被捕位置，即奇靈里一帶，吳智偉在控方提問下成功在片段中定位出相關街道。控方遂追問吳智偉，在奇靈里旁邊的忠正街，能否在片段中看見有人「搬啲嘢出嚟」。他說，留意到有黑衣人搬出「黃色膠建築障礙物」。惟辯方反對，指稱問題具引導性。
控方又問吳智偉，能否在片段中辨認中示威者的裝備。吳智偉指出，在片段中有示威者手持行山杖、戴頭盔、護肘，甚至雙手包保鮮紙。據控方開案陳辭，警方拘捕3名被告後搜出上述物品，其中第三被告被捕時雙手包着保鮮紙。審訊下午繼續。
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