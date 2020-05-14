業主不滿獨立屋滲水漏煤氣興訟索償　長實稱已跟進澄清業主拒配合 (14:30)

相關報道：逾2000萬元購滲水漏煤氣獨立屋 業主向長實旗下公司索償

原告為Lee Chun Pong Bruce，被告為長江實業旗下的Stanley Investment Limited。

長實今（14日）回應稱，接獲相關業主報稱滲水和漏煤氣的問題後，已隨即處理滲水問題。至於漏煤氣情況，長實澄清，收到業主通知後，機電工程部派員入屋檢查及核實至今兩年，其間已提供數個維修方案予業主選擇，亦不下十數次要求業主安排發展商及煤氣公司職員入內維修，惟業主一直不配合，更反而要求賠償，並堅持長實需答應賠償後，才允許施工。

原告於2017年2月以約2291萬元購入意花園米萊諾大道一獨立屋，惟收樓後發現屋內有空心磚、天花板和梯級有水漬等問題，指被告其後只馬虎矯正。獨立屋至前年經煤氣公司檢查，發現屋內漏煤氣，建議原告撤離以保安全。

其他報道：自稱武術教練男子被控非禮4女子提堂 或涉多兩名事主

其他報道：監警會明日公布反修例事件檢視報告

其他報道：前高級督察涉瞞離婚保宿舍脫罪 上訴索訟費被拒 官：上訴人行為極不合理