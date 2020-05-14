消委會｜電影劇集串流平台收費比較一覽　留意試用租借條款 (13:08)

7個平台提供訂閱服務，一般按月預先收費，月費47至138元不等。

．Amazon Prime Video：每月5.99美元（約47港元）

．FOX+：每月138元、每12個月1656元

．HBO GO：經Now E每月68元、經Now TV每月88元

．hmvod：每月88元、每6個月528元、每12個月1056元

．myTV SUPER：每組合68元

．Netflix：基本、標準及高級每月分別63元、78元及93元；行動及行動+每月分別53元及69元

．Now E：綜合娛樂組合每月78元、12個月通行證780元

3平台設免費試用期

另外，成為「Viu」升級會員，每月繳付28元，可取得觀看所有影片的權限、下載影片、影片不插播廣告等服務。各串流平台中，3個平台設有免費試用期，分別為7天的Amazon Prime Video，以及1個月的hmvod及Viu。

消委會提醒，啟動試用服務前，一般需要開立帳戶及提交付款資料，例如信用卡資料，消費者確認試用前應留意條款，包括試用期即將完結時會否收到通知、試用完結後會否自動開始訂閱，以及應如何取消試用服務等。

電影單次租借18元至38元不等

如想單次租借電影觀看，租借費由18元至38元不等。4個平台包括Apple iTunes、Google Play、Now E及YouTube付款後可於30天有效期內觀看，但影片會於開始播放後的48小時到期；hmvod及myTV SUPER的租看有效期較短，付款後需於48小時內收看。付款後，所有平台皆會列出各影片的有效期，並分別以最後可觀看的確實日期、尚餘日數或尚餘小時顯示。

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