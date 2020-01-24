許樹昌：倘無社區爆發5．27仍可復課　何栢良倡梨木樹邨4月中至今家居檢疫者病毒檢測 (12:20)

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，新增本地個案很大機會是返港者接受家居檢疫出現漏洞，假如已屬第二代傳播、即由本地之間傳播，他建議要為由4月中至今在66歲女確診者所住的梨木樹邨一帶進行家居檢疫的人進行病毒檢測，以找出漏網之魚。

何栢良續稱，本港曾出現涉及逾百確診者的酒吧群組感染，目前酒吧已有限度重開，建議當局必須加強巡查確保酒吧遵守規定。他說，只要一個帶病毒的人在酒吧脫去口罩，就會「出大事」引發另一波爆發，「所有嘢reset一次再嚟過」。他再呼籲政府要強制所有人在人多密集地方戴口罩，市民減少前往酒吧等高危地方，以及暫時避免聚餐。

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