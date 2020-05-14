消委會：5款膠鑊鏟含致癌物超歐洲標準　9樣本浸醋酸釋雜質（附名單） (13:56)

5款樣本初級芳香胺超出歐洲標準規限：

．意美廚 Ideale Chef 易潔中式鑊鏟 Nylon Turner 332605N

．Circulon Elite Chinese Turner Nylon Turner with Stainless Steel Shaft

．EZ Cook 易潔中式鏟 Nylon Chinese Turner SYNC7002

．Tefal Comfort Wok Spatula

．Chef's Favor NCF205

此外，消委會以3種模擬食物包括酸、酒及油膩食物，進行雜質釋出量的測試。釋出的雜質如添加劑（穩定劑、着色劑等）、降解物等，攝入後可能有健康風險。

一．酸性食物（3%醋酸）

測試方法是將各樣本浸泡於100°C的3%醋酸4小時3次，然後檢測樣本浸泡第3次時溶於醋酸的雜質釋出量。

9款樣本雜質釋出量等於或超出歐洲的標準規限：

．意美廚 Ideale Chef 易潔中式鑊鏟 Nylon Turner 332605N

．Tefal Comfort Wok Spatula

．Chef's Favor NCF205

．Select 鑊鏟 Turner

．Circulon Elite Chinese Turner Nylon Turner with Stainless Steel Shaft

．Kai Nylon Wok Turner M-2001

．Meyer Lifted Wok Spatula

．Daiso Simple Style Nylon Spatula B015 No. 6 gray

．EZ Cook 易潔中式鏟 Nylon Chinese Turner SYNC7002

二．含酒精食物（10%乙醇）

測試方法是將各樣本浸泡於於100°C的10%乙醇4小時3次，然後檢測樣本浸泡第3次時溶於乙醇的雜質釋出量。

3款樣本雜質釋出量超出歐洲的標準規限：

．Tefal Comfort Wok Spatula

．Chef's Favor NCF205

．意美廚 Ideale Chef 易潔中式鑊鏟 Nylon Turner 332605N

三．油膩食物

測試方法是將各樣本分別浸泡於3種指定溫度和時間的油膩食物模擬液，然後計算樣本的雜質釋出量。除了JMJ Fried Turner no. LD205不能抵受部分高溫條件而未能完成測試外，其餘樣本的雜質釋出量均低於歐洲標準要求。

膠鑊鏟 相關報道：

膠鑊鏟浸200°C油15分鐘 一樣本變形不符標示耐熱溫度 另有樣本起泡變色（附名單）

消委會報告 相關報道：

24款高糖小食棒一覽 包括家樂氏、雀巢Cereal Bar

3/4匹窗口式冷氣機 10款製冷量低於聲稱（附名單）

電影劇集串流平台收費比較一覽 留意試用租借條款