消委會報告：3/4匹窗口式冷氣機　10款製冷量低於聲稱（附名單） (11:54)

天氣開始炎熱，冷氣機是市民消暑降溫之選。消委會測試市面15款3/4匹窗口式冷氣機，其中10款樣本的製冷量較聲稱略低，幅度由-0.1%至-2.2%。
製冷量是冷氣機將室內熱量排到室外的速度，數值愈高表示製冷速度愈快。測試樣本中5款冷氣機的製冷量，較聲稱的數值高0.3%至4.7%，當中表現突出為「珍寶 General」AKWA7FNR（+4.7%）。10款低於聲稱製冷量的冷氣機樣本中，差距最大的是「威士汀White-Westinghouse」WWN07CMA-D3，差額達-2.2%。
10款製冷量低於聲稱的3/4匹窗口機（牌子／型號／售價／製冷量相差）
．威士汀／WWN07CMA-D3／$2680／-2.2%
．飛歌／PWA807M／$3498／-1.7%
．菱機／RB-07MA／$2580／-1.6%
．格力／G1807VM／$3298／-1.5%
．冰雪／FR-E7／$2580／-1.3%
．美的／MWH-07CM3X1／$2699／-0.5%
．肯特／TA-07EAE／$2600／-0.4%
．開利／CHK07LNE／$2950／-0.3%
．日立／RA-08QF／$3760／-0.3%
．東芝／RAC-H07F／$3490／-0.1%
5款製冷量高於聲稱的3/4匹窗口機（牌子／型號／售價／製冷量相差）
．珍寶／AKWA7FNR／$3680／+4.7%
．Panasonic／CW-N719JA／$3780／+2.9%
．樂信牌／RC-N719J／$3380／+1.9%
．約克／YC-7GB／$3198／+0.7%
．豐澤／FWAC08M18／$2988／+0.3%
消委會報告2020 相關報道：
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窗口式冷氣機 昔日報道：
2018年消委會報告：檢測15款冷氣機 14款製冷量低於聲稱 最貴日立牌總評最差
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