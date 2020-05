【消委會報告】24款高糖小食棒一覽　包括家樂氏、雀巢Cereal Bar (10:23)

消委會去年9月至10月從超級市場、百貨公司、便利店、運動用品中心等地方收集不同樣本,包括12款能量棒及26款小食棒。消委會發現,其中24款小食棒樣本屬「高糖」,兩款能量棒屬「高脂肪」。

24款高糖(每100克超過15克糖)小食棒:

.Alpen Light Bar Summer Fruit

.朝日 Asahi Banana Chocolate Bar

.Bakalland Bar - 5 Tropical Fruits

.Bob's Red Mill Bob's Better Bar - Peanut Butter Apple Spice & Oats

.Carman's Gluten Free Cranberry, Honey & Cinnamon Bars

.Fitbar 水果麥纖棒 Fruits Fitbar

.Hershey's Cranberry and Cereal Bar

.家樂氏 Kellogg's Coco Pops Cereal Bar

.家樂氏 Kellogg's Crunchy Nut Cereal Bar

.家樂氏 Kellogg's Frosties Cereal Bar

.Kuranda Walnut & Fig Energy Bars with Amaranth

.馬莎 M&S Cocoa & Orange Grain Bar

.Mother Earth Baked Oaty Slices (Choc Chips)

.Nakd Raw Fruit & Nut Bar - Ginger Bread

.Nature Valley天然燕麥脆條 - 蜜糖燕麥 Crunchy Granola Bars - Oats 'N Honey

.雀巢 Nestlé Fitnesse Strawberry Flavoured Cereal Bar with Whole Grain Wheat and Strawberry

.雀巢 Nestlé Koko Krunch Chocolate Cereal Bar With Wheat Whole Grain

.Organix Banana Soft Oaty Bars

.桂格 Quaker Granola Bars - Chewy Chocolate Chips

.Rxbar Blueberry Protein Bar

.Soyjoy 大豆果滋棒 (士多啤梨) Fruits Soy Bar (Strawberry)

.Taste of Nature Brazil Nut Snacks Bar

.Tesco 南瓜籽蔓越莓黑朱古力穀物條 Cranberry Pumpkin Seed And Dark Chocolate Bars

.Trek Banana Bread Protein Flapjack

2款高脂肪(每100克超過20克脂肪)能量棒樣本:

.Hammer Nutrition Hammer Bar-Chocolate Chip

.Raw Bite Protein

