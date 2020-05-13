北區醫院隔離病房負氣壓系統再故障　一周內第三次 (23:15)

醫管局今（13日）表示，昨晚約11時32分，機電工程署駐院員工透過中央控制及監察系統，發現北區醫院隔離病房其中一間單人房的負壓抽風系統風閘出現不穩定情況，並觸發警報。有關員工即時調校，系統3分鐘後回復正常，其間隔離病房內其他病格及房間的負壓抽風系統運作維持正常。該風閘亦曾於5月10日下午一度不穩定。

醫管局表示，該單人房當時有一名病人入住，該病人並非新型冠狀病毒肺炎患者。而病房內醫護人員均有穿戴合適個人防護裝備，院方評估後相信事件造成的感染風險非常低。該單人房現已騰空，以便檢查及維修。

5月8日上午，北區醫院隔離病房負氣壓系統首次出現故障，負壓抽風系統其中一部抽風扇發生接地故障，觸發警報，機電工程署緊急維修，19分鐘後回復正常。5月10日下午，單人病房的負壓抽風系統風閘未能如常運作，機電工程署緊急維修後回復正常，故障歷時10分鐘。

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