印度包機最快周日出發接200港人 (19:31)

入境處早前表示已聯絡約3600名滯留印度港人，保安局最快周日（17日）派出專機到印度首都新德里，接載滯留當地的香港居民回港，入境處已安排名單，預計有200人以上乘搭專機，航班料周一（18日）到港；回港後需到亞博臨時採樣中心留下深喉唾液樣本，及後有專車送到駿洋邨臨時檢疫中心作強制檢疫。
政府發言人指出，每名乘搭專機的乘客暫時預計最多支付約8000港元，最終費用視乎乘客人數。截至5月10日，入境處已成功聯繫約3500名滯留在印度的香港居民，初步掌握他們的個人資料和所在地點等，他們正分別身處印度多個不同地方。
本報接觸3名滯印港人，他們均表示入境處已索取資料，但未通知包機確實日期及時間。獲確認能上機的港人Sam表示，他目前身處班加羅爾（Bengaluru），但到新德里的內陸機僅限印度國民上機，而17日或以前的火車票已售罄。
Sam本身有糖尿病，稱已經45天沒有注射胰島素針藥，如未能登機，感到可能會「被遺棄在印度直到鎖國完畢」。他說，已把自己的情況通知中國駐當地領事館，希望領事館為他爭取容許他上內陸機。他亦希望港府可微調包機航線，由新德里途經金奈（Chennai）或班加羅爾回港，以接載緊急回港的港人。
本報正就印度包機詳情向保安局查詢。
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