印度包機最快周日出發接200港人 (19:31)

政府發言人指出，每名乘搭專機的乘客暫時預計最多支付約8000港元，最終費用視乎乘客人數。截至5月10日，入境處已成功聯繫約3500名滯留在印度的香港居民，初步掌握他們的個人資料和所在地點等，他們正分別身處印度多個不同地方。

本報接觸3名滯印港人，他們均表示入境處已索取資料，但未通知包機確實日期及時間。獲確認能上機的港人Sam表示，他目前身處班加羅爾（Bengaluru），但到新德里的內陸機僅限印度國民上機，而17日或以前的火車票已售罄。

Sam本身有糖尿病，稱已經45天沒有注射胰島素針藥，如未能登機，感到可能會「被遺棄在印度直到鎖國完畢」。他說，已把自己的情況通知中國駐當地領事館，希望領事館為他爭取容許他上內陸機。他亦希望港府可微調包機航線，由新德里途經金奈（Chennai）或班加羅爾回港，以接載緊急回港的港人。

本報正就印度包機詳情向保安局查詢。