抑鬱聾人出院不足一日家中墮斃　家屬質疑醫院安排草率 (18:54)

患抑鬱症的58歲聾人陳先生（化名），上月底因情緒問題，經急症室被送往葵涌醫院住院約兩星期，出院不足一日後由住所墮樓身亡。陳先生的妹妹陳小姐（化名）今日（13日）在記者會上質疑，院方沒有了解病人實際病情，草率安排出院導致悲劇發生。本報正就此向醫管局查詢。
陳小姐表示，事主僅在入院當天有相熟手語翻譯員陪同，其餘時間用紙筆與醫生溝通，但事主僅有小學程度的書寫能力，不能詳述自己的情况；在多次要求後，事主才在出院前一天獲安排手語翻譯員。
陳小姐又稱，事主住院一星期後，醫生曾向胞兄的女兒表示他可以出院，但指出處方藥物要一星期才有效，要女兒留意事主出院後情况。陳小姐質疑，為何醫生未搞清楚藥物效用便安排事主出院；事主出院當晚亦有自殘行為，陳小姐認為其情况根本不適宜出院。
公民黨立法會議員郭家麒表示，醫生為聾人問症時，理應每日都要有手語翻譯員在場協助溝通；病人有自殺傾向，出院前應有詳細及全面的評估，確保其情緒病得到妥善治療。郭家麒又稱，事件可能涉及違反《殘疾歧視條例》。
平機會回覆查詢稱，不評論個別個案，殘疾歧視條例是為保障殘疾者不會因其殘疾而受到歧視、騷擾及中傷；如服務提供者歧視殘疾者或給予較差的對待，都可能違反法例，公營機構亦必須遵守法例。
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