破壞港鐵旺角站設施　男侍應稱貪玩認罪囚8個月 (20:15)

被告容志強（30歲）報稱侍應。辯方在求情時指出，被告有破產令在身，但仍願意賠償予港鐵，稍後會與破產管理署商討如何處理，望法庭判以較輕刑罰。主任裁判官羅德泉判刑時稱，案件有規模及有組織，涉多人與被告一同犯案，被告所涉及的破壞項目及金額亦大，屬大型有計劃犯案，案情嚴重，但考慮被告認罪，判其監禁8個月。

控方在庭上提出，港鐵要求被告就破壞設施賠償26.7萬元，但羅官稱金額超出可處理範圍，亦不能只下令賠償但不提及金額，故着控方以其他方法處理。

控方案情指稱，案發當晚約10時，被告聯同約百人衝入港鐵旺角站內破壞，其間被告先用兩條消防喉向多部閘機、售票機等設施射水，又用行山杖破壞一部閉路電視及一支光管，過程被閉路電視拍下。5日後，被告在黃大仙區被捕，在警誡錄影會面時，於閉路電視片段認出自己，稱「一時貪玩」犯事。

案情提及，港鐵諮詢工程部後，認為被破壞的設施維修費估計達110萬元，而與被告有關的設施維修費約26.7萬元。

其他報道：報稱警署內遭輪姦成孕被指作假口供事主：鄧炳強言論有意貶損 警無公正調查

其他報道：聽障生涉搶警胡椒噴霧被控襲警 控方申警匿名下月中裁決