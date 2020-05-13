梁卓偉：隱形傳播鏈幾乎不可能消除 (18:01)

本港連續23天本地感染「零確診」斷纜，今日（13日）新增兩宗本地及一宗輸入個案。政府抗疫督導委員會專家顧問、香港大學醫學院長梁卓偉表示，本港過去保持零確診依靠強力的壓止工作，包括邊境管制、檢測追蹤及社交距離三大措施，是次「斷纜」反映社區一直有隱形傳播鏈。他認為以目前病毒特性及全球大流行情況，要消除社區的隱形傳播鏈，差不多是「不可能的任務」。
梁卓偉表示，病毒可在患者沒有病徵期間、即潛伏期傳播，港大與廣州第八人民醫院合作研究顯示，超過四成的患者在病源病人仍在潛伏期間受感染，顯示控疫情有難度。他認為要病毒在自然界「滅絕（eradication）」幾乎沒有可能；而不論控疫措施做得多嚴謹，要在全球的社區「消除（elimination）」隱形傳播鏈，差不多是「不可能的任務」。
他指出，控疫要實事求是，如果把目標設為「壓制」病毒，抑壓確診數字在可控範圍，則要認清是否可以做到每一日都是零感染。被問到疫情要到什麼階段才不能放寬控疫措施，他表示要堅守兩條「紅線中的紅線」，包括醫療系統及公共衛生的負荷能力，絕對不能因疫情而崩潰，但與保持零感染之間仍有空間、距離，視乎醫管局及衛生防護中心的承受能力。
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