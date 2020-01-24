港台ETV中心政府9月收回　約百名員工及器材需遷出 (17:49)

有港台教育電視中心員工表示，今日才收到通知要9月遷出，部門主管稍後才通知具體安排，質疑政府有否給予合理搬遷時間，「其他政府部門要搬，是否都這麼急？」該員工指出，電視中心有拍攝廠、剪片房，並儲放大量器材，急急搬出，必然會影響節目製作質素。

伍曼儀冀教育局延長遷出時限

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，昨日（12日）收到教育局通知要求9月收回教育電視中心，港台內部即商討對策，初步點算電視中心內有93名員工。她表示，會安排受影響員工到廣播道、金鐘的寫字樓工作，若沒有足夠空間，將向政府申請另外租用辦公地方。

伍曼儀稱，以往一直與教育局商討教育電視製作事宜，過程中有提及教育電視中心，但從未提及何年何月要遷出，今次突然接獲通知，希望可盡快與教育局商討延長遷出時限，例如9月先遷出錄影廠，隨後逐步遷出，冀最遲明年初全面撤走。

對於搬遷會否令製作費減少，伍曼儀稱會小心處理，因遷出的開支非預算之內，面對突然的開支將與商務及經濟發展局商討有關費用。至於會否擔心事件進一步打擊港台員工士氣，伍曼儀稱說員工會做好公共廣播及媒介角色。

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